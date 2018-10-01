Çetmili Kara Ali Çavuş'un torunları Kütahya'da

1912 yılında oğlu Mehmet 8 yaşındayken Balkan Savaşı'na katılmak için köyünden ayrılan, daha sonra sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya'da cepheden cepheye koşarak çarpışan, Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde karşılaştığı oğlu 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Onbaşı Mehmet'in kollarında, Dumlupınar'da şehit düşen Çetmili Kara Ali Çavuş'un hikayesi belgesel oluyor.

Kütahya Tanıtım Vakfı (KÜTAV) katkılarıyla yeniden hayat bulacak olan Çetmili Kara Ali Çavuş'un destansı hikayesinin çekimleri kapsamında Kütahya'ya gelen Çetmili Kara Ali Çavuş'un torunları Vali Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, KÜTAV yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy ile yönetim kurulu üyeleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen, Senarist Serkan Baskı ile Sanat Yönetmeni Hakan Yılmaz da hazır bulundu.

Çetmili Kara Ali Çavuş'un torunlarını Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Biz, bugün bu topraklarda özgür, mutlu, kimsenin kumandası altında olmadan yaşıyorsak bu işin perde arkasında bir sürü kahraman var. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar bu topraklar için canını vermiş şehitlerimiz ve canını vermeye hazır olduğunu gösteren gazilerimiz ve vatandaşlarımız var. Millet olarak biz şehitlerimizin ve gazilerimizin mutlaka kadrini kıymetini bilmemiz, ailelerine de o onuru yaşatmamız lazım” dedi.

"Fedakarlığı 15 Temmuz'da gördük"

Çetmili Kara Ali Çavuş ile oğlu Alay Sancaktarı Onbaşı Mehmet'in ruhunun 15 Temmuz'da yeniden canlandığına dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u hatırlattı. Mücadelenin 1071'den bugüne sürdüğünü belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu topraklara girdiğimiz günden itibaren maalesef üzerimizde sürekli hesaplar ve gözler oldu. Bizi burada istemeyenler, bize bu toprakları çok görenler oldu. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz da onun bir örneği. Dolayısıyla bu topraklar üzerinde diri durabilmemiz için bu hasletlerimizi kaybetmemiz lazım. Babayla oğulun fedakarlığının bu millete bugün de örnek olması lazım ki olmuş. 15 Temmuz'da babayla oğul yine bu topraklar için can verdi. Bu yalnızca gençlerin mücadelesi diye düşünülmemiş, orta yaşlı, ileri yaşlı olanlar da buna katılmış. Yalnızca erkeklerin mücadelesi diye düşünülmemiş kadınlarımız ve çocuklarımız da bu mücadelenin içerisinde yer almış” dedi.

KÜTAV olarak destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Vali Nayir, “Şehidimizin Dumlupınar'da olmasının sorumluluğuyla bunu tanıtma yönünde Vakfımız olarak destek verelim dedik. İnşallah daha güzel, daha farklı projelerde de destek olmaya devam edeceğiz. Kütahya vurgusunun var olması da bizi sevindiriyor. Şehidimiz Çetmili (Akçabelen), ama şehadet yeri Kütahya - Dumlupınar olunca o sizin şehidiniz olduğu kadar bizim de şehidimiz” şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir günün anısına Kara Ali Çavuş'un 78 yaşındaki torunu Abdullah Gökoğlu'na plaket ve çini tabak hediye etti. (EFE)