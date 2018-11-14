"Ceviz üretiminde Kütahya'da var"

Kütahya İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılması planlanan 'kapalı ceviz bahçesi projesi'nin hayata geçmesiyle, Gümüşköy önemli ceviz üretim merkezlerinden biri haline geleceği kaydedildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 'havza bazlı ceviz yetiştiriciliği' projesi kapsamında, Merkez Gümüşköy'de 'Çiftçi Toplantısı' düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Özel İdare Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Tekin, Gümüşköy muhtarı Alaattin Tosun ve üreticiler katıldı.

Gümüşköy'ün ceviz yetiştiriciliği bakımından son derece elverişli olduğunu söyleyen Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt, “Önceki yıllarda İl Özel İdare kaynakları ile Gümüşköy'ümüze yaklaşık 300 dekar alanda ceviz bahçeleri tesis etmiştik. Bölgede oluşturulacak havza bazlı ceviz bahçeleri ile köyümüzde yaklaşık 600 dekar civarında bir ceviz üretimi gerçekleşmiş olacak. İl Müdürlüğü olarak, 7-24 hizmete hazırız” dedi.

Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, “Gümüşköy de alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Demirciören'e kadar sıcak asfalt attık. Yol çizgilerini de yakın zamanda yapacağız. Köyünüz ceviz üretimi bakımından son derece elverişli. Belli bir mıntıkada en az 100 dekardan aşağı olmamak üzere ceviz bahçesi yapalım istiyoruz. Eğer sizler yetiştirici olarak birlik olup anlaşırsanız oluşturulacak ceviz bahçesinin fidanları, damlama sulamaları ve teli bize ait. Geniş örnek bir proje olsun istiyoruz. Yeter ki köyümüz yetiştiricilerimiz anlaşsın, gerisini bizden talep edin” diye konuştu.

"Gönülden gönüllere köprü yapmak istiyoruz" diyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Üreticilerimizin yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız, İl Özel İdaresi bütçesi ile finanse edilen; fidanından, damlama sulamasına, tel çitinden direklerine kadar karşılanan bu projenin köyünüzde başarılı olacağına inanıyorum.Yeni projelerin hayata geçmesi hem köyümüz, hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Havza bazlı ceviz üretimi açısından elverişli olan Gümüşköy'de yapılması planlanan projenin hayata geçmesiyle birlikte Gümüşköy önemli ceviz üretim merkezlerinden biri haline geleceği kaydedildi. (EFE)