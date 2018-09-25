Çevre duyarlılığı

Son günlerde basında çıkan 'Kütahya'da çevre felaketi' başlıklı haberler üzerine Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, açıklamalarda bulundu.

Yapılan haberler üzerine gerekli incelemelerin başlatıldığını belirten Çatladan, ''Bazı ulusal basın organlarında 13 Eylül 2019 tarihinde 'Kütahya' da Çevre Felaketi Başlıklı' olarak haber yapılmıştır. Haberin özeti; Kütahya Şaphane ilçesi Karamanca köyünde çöplerin yaklaşık 10 günde bir toplanmasından dolayı, köylülerin çöplerini Kütahya'nın Simav-Uşak karayolu üzerinde bulunan ve Gediz Çayı'na akan Karamanca Deresi kenarlarına atmasından dolayı yaydığı koku ve çirkin görüntü olmasından dolayı vatandaşların tepkisi üzerine haber yapılmıştır. Haber üzerine İl Müdürlüğü olarak 14 Eylül 2018 tarihinde yerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşme yapılmış, görüşmeler sonucunda ve yerinde yapılan incelemede, Karamanca köyünün iç bağlantı yollarının dar olmasından dolayı çöp kamyonlarının iç yollara giremediği, köyün iç taraflarına çöp konteynırlarının konulamadığı, çöp konteynırlarının ana yol üzerine konulduğu görülmüştür. Köy sakinlerinin çöp konteynırlarının uzak olmasından ve yolun trafik akışının fazla olmasından dolayı(Ana yol karamanca köyü içinden geçmektedir.) çöplerini traktör römorkları ile dere kenarlarına gelişigüzel bir şekilde attığı görülmüştür. Bunun üzerine Şaphane Kaymakamı ve İlçe Özel İdare Müdürü ile görüşülerek durum anlatılmış, bu alanların ivedilikle temizlenmesi, bu alanlara gerekli ikaz tabelalarının konulması halka anons ile gerekli uyarıların yapılması, tespit edilmesi halinde idari işlem uygulanacağı belirtilmiştir. Temizlik için Kaymakam bey gerekli talimatı vermiştir. Köy Muhtarına da gerekli uyarılar şifahi olarak yapılmıştır. Ayrıca Kütahya Katı Atık Birliğine ve İl Özel İdaresine çöplerin düzenli bir şekilde toplanması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. Konu tarafımızdan yakından takip edilecektir'' dedi.

Çevreyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Çatladan, ''Ayrıca Kütahya Emet İlçesi ile Eğrigöz köyü arasındaki ana yol kenarına çöp atıldığına daire haberler üzerine, 24 Eylül 2018 tarihinde yerinde denetim yapılmıştır. Emet Belediye sınırları içerisinde olan bölgede vatandaşlar tarafından yol kenarına çöp atıldığı tespit edilmiştir. (Eski çöplük olarak kullanılan bölge) Belediye yetkilileri ile görüşülerek bu bölgenin hemen temizlenmesi ve bu bölgede gerekli tedbirlerin (Uyarı levhalarının dikilmesi, çöp atılmamasına ilişkin anons yapılması bu bölgede zabıta tarafından denetim yapılması) alınması istenmiştir. Konu tarafımızdan yakından takip edilecektir'' ifadelerini kullandı.