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06 Haziran 2018 14:15

Çevre etkinliklerinde şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Dünya Çevre Günü kutlamalarında yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşandı.

Çevre etkinliklerinde şiddetli yağış zor anlar yaşattı

06 Haziran 2018 14:15


5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Tavşanlı Belediyesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen “Çevre Şenliği” devam ediyor.


Tavşanlı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Stantları ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceleyip bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir, çevreye katkılarından dolayı Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’i tebrik edip plaket verdi.


Etkinlikte atları ile Cumhuriyet Meydanı’nda gösteri yapan at yetiştiricileri ilgi gördü.


Törende yoğun yağmur yağışı nedeniyle protokol üyeleri ve vatandaşlar etkinlik nedeniyle kurulan çadırlar altına girdi. Burada yağmur suları ile zor anlar yaşandı.


3 gün sürecek programın ilk günü kaymakamlık makamında hediye takdimi ile sona erdi. (Tİ - EFE)




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