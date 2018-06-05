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05 Haziran 2018 13:17

Ceyda Çetin Erenler: Yarınların güçlü Türkiye’sini birlikte inşa etmek için vakit Türkiye vakti

AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Ceyda Çetin Ererler, Aslanapa ilçesi ile ilçeye bağlı Yalnızsaray ve Pınarbaşı köylerini ziyaret etti.

Ceyda Çetin Erenler: Yarınların güçlü Türkiye’sini birlikte inşa etmek için vakit Türkiye vakti

05 Haziran 2018 13:17


Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Erenler, "Yarınların güçlü Türkiye’sini birlikte inşa etmek için vakit Türkiye vakti" dedi.


Ceyda Çetin Erenler, "Birlik beraberlik içinde, Güçlü Türkiye, Güçlü Kütahya, Güçlü Devlet, Güçlü Millet için Aslanapa ilçemiz, Yalnızsaray ve Pınarbaşı köylerimizde hemşehrilerimizle 24 Haziran da sandıkta gücümüzü göstereceğimize söz verdik.Aslanapa ilçemizde hemşehrilerimize hitap ederek, Cumhurbaskanlığı ve genel seçimleri için desteklerini istedik.Aslanapalı hemşehrilerimiz, yarınların güçlü Türkiye’sini birlikte inşa etmek için Vakit Türkiye Vakti diyor" diye konuştu. (EFE)




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