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06 Haziran 2018 20:06

Ceyda Çetin Erenler: Zafer Havalimanı Kütahya tarihinin en büyük kazanımıdır ve bu yatırım Altıntaş’a yapılmıştır

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Ceyda Çetin Ererler, Altıntaş ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Ceyda Çetin Erenler: Zafer Havalimanı Kütahya tarihinin en büyük kazanımıdır ve bu yatırım Altıntaş’a yapılmıştır

06 Haziran 2018 20:06


Erenler, İlçe Hastanesi, Altıntaş esnafları ve Altıntaş mahallerinde vatandaşları evlerinde ziyaret etti ve 24 Haziran seçimlerinin önemini vatandaşlara anlattı.


Ceyda Çetin Erenler, ’’Altıntaş İlçemizde pazar yerindeki esnaflarımızla ve hemşehrilerimizle selamlaştık Türkiye’nin AK Parti ile yakaladığı istikrar ve büyümenin devamı için 24 Haziran seçimleri için desteklerini istedik. Ardından ilçe esnaflarımızı ve mahallelerimizi gezip vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bizlerde onlara güçlü bir Türkiye olması ve hedeflerine ulaşması için önümüzdeki seçimlerin önemini anlattık. Samimiyetleri ve ülkenin içinde bulunduğu durumu bilmeleri bizleri çok sevindirdi. Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın mücadelesini görüyorlar. Başkanlık sisteminin gerekli olduğunu özellikle dış güçlerin ülkemiz üzerinde neler yapmak istediğini onlar bize anlatıyor. Çok şükür tüm gerçekleri bildiklerini gördük. İnşallah 24 Haziran Ülkemiz için yeni bir başlangıç olacak’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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