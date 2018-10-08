Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı

Kütahya'da cezaevi firarisi, araçlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli M.G.'yi (17) suçüstü yakaladı.

Cezaevinden firar ettiği ve 8 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yanındaki torbada 8 oto teybi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (EFE)