İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı

Kütahya’da cezaevi firarisi, araçlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Kütahya'da cezaevi firarisi, araçlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli M.G.'yi (17) suçüstü yakaladı.


Cezaevinden firar ettiği ve 8 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yanındaki torbada 8 oto teybi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.