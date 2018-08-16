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16 Ağustos 2018 11:38

Cezaevindeki oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir şahıs, cezaevinde bulunan oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı.

Cezaevindeki oğluna peruk altında uyuşturucu vermeye çalışırken yakalandı

16 Ağustos 2018 11:38


Edinilen bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan çocuğunu ziyarete giden şahıs, başındaki perukla Ceza İnfaz Kurumuna giriş yapmak istedi. Şahıs, cezaevine sokulması yasak olan 40 adet Urjohn (Xanax) hap ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli 11 gram toz maddeyi peruk içerisinde cezaevine sokmaya çalışırken yakalandı. Ele geçirilen maddeler olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kan ve kıl örnekleri alınarak gözaltına alındı.




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