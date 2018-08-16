Edinilen bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan çocuğunu ziyarete giden şahıs, başındaki perukla Ceza İnfaz Kurumuna giriş yapmak istedi. Şahıs, cezaevine sokulması yasak olan 40 adet Urjohn (Xanax) hap ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli 11 gram toz maddeyi peruk içerisinde cezaevine sokmaya çalışırken yakalandı. Ele geçirilen maddeler olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kan ve kıl örnekleri alınarak gözaltına alındı.