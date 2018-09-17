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CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap: "Siyasette şiddete karşıyız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, "Siyasette şiddete karşıyız.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, "Siyasette şiddete karşıyız. Çetinbaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Kasap, "Ali Başkan'a yönelik saldırılı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Biz siyasette her türlü şiddete karşıyız.Emniyet failleri yakaladı. Olayın kısa sürede aydınlanacağını ümit ediyorum. Olayı öğrenir öğrenmez Ali Çetinbaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim" diye konuştu. (EFE)

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