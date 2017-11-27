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27 Kasım 2017 11:43

CHP Simav İlçe Başkanı Hasan Koç yeniden seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Simav İlçe Başkanlığı’na Hasan Koç, yeniden seçildi.

CHP Simav İlçe Başkanı Hasan Koç yeniden seçildi

27 Kasım 2017 11:43


Yeni düğün Salonu’nda yapılan kongreye, Kütahya CHP İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Simav Ticaret Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belde Belediye Başkanları, delegeler ve partililer katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, divan kurulu oluşturulduktan sonra CHP İlçe Başkanı Hasan Koç, çalışmaları hakkında bilgi aktardı.


Başka adayın bulunmadığı kongrede, tek aday ve tek liste ile seçime gidildi. 106 delegeden 66’sının katıldığı seçimde, Hasan Koç 65 oy alarak yeniden başkan seçildi. (MEİ-EFE)




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