CHP'den Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan'a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı, CHP'den istifa eden AK Parti'ye katılan Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan'a tepki gösterdi.

Daşhan'ın istifasının CHP için kayıp olmadığını dile getiren Sarı, parti olarak Şaphane'ye hizmetlerinin süreceğini ifade etti.

Sarı, şunları kaydetti: "Ben özüme dönmüş bulunmaktayım. Ben özüme dönmemde emeği geçen sayın AK Parti İl Başkanıma, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır'a, AK Parti Milletvekillerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra Şaphane için birlik ve beraberlik içinde daha güzel günler bizleri bekliyor' diyerek, CHP'den ayrılan Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan'ı kınıyorum. CHP ideolojisi olanların, ilkeli dimdik duranların, insanı insan olarak görenlerin, emeğin en yüce değer olduğunu bilenlerin, Cumhuriyeti kuranların, kula kulluk etmeyenlerin, demokrasinin ve özgürlüğün, emperyalizme karşı boyun etmeyenlerin partisidir. Rasim Daşhan'ın istifa etmesiyle CHP bir şey kaybetmez. CHP dün olduğu gibi bugün de, yarın da Şaphane'ye hizmet etmeye hizmet getirmeye devam edecektir. Biz gerçek CHP'lilerle yolumuza devam edeceğiz. Rasim Daşhan'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçerken belediye başkanlığından da istifa etmesi daha onurlu ve etik olurdu. İstifasını Şaphaneli yurttaşlarımızın takdirine sunuyorum."