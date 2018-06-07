Çiftçilere ’Honamlı cinsi teke’ dağıtıldı

Törene Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Yavuz Turan ve çiftçiler katıldı.

Tavşanlı ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünün organize ettiği törende İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarım Ziraat Mühendisi Fatma Şahin, törende sunum yaparak proje hakkında bilgi verdi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Daha sonra kura çekimi ile çiftçilere ikişer adet tekeler destekleme amaçlı verildi. (Tİ - EFE)