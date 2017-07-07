Çiftçinin imdadına ’güneş’ yetişti

Köyde bulunan kuyulardan ve akan çaydan mazotla su çekip arazilerini sulayan ve hayvanları için su temin eden 300 nüfuslu Altıntaş köyünde Devlet destekli yüzde elli hibeli ’Güneş panaleli’ projosi çifçilerin yüzünü güldürüyor.

Kendisi de çiftçilik yapan Köy Muhtarı Mevlüt Çelik, ’’Kurduğum panel sayesinde 100 dekar arazimi güneş panelinden elde ettiğim enerjiyle karşılıyorum. Mısırımı,pancaramı rahat rahat suluyorum. Önceden bu işlemi yapmak için günlük 10 litre mazot harcıyordum. Kurulan sistemin yarısı zaten Devlet destekli, diğer yarısını 2 yıl gibi kısa sürede kendisi amorti ediyor. 2 yılın sonunda borcu bitmiş oluyor ve sürekli bedava enerji ile üretim yapmış oluyorum. Mazotlu motorun kullanımı çok meşakkatli. Güneş panelleri hem kullanımı kolay hem daha verimli ürün kaldırmamızı sağlıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan yarısı hibe olacak şekilde bu fırsattan yararlanmamızı sağlayan devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)