Çin heyetine organik vişne ürünleri hediye edildi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin dünyaca ünlü kirazının ihracatının artırılması için kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan Çin Uluslararası Araştırma Merkezi (CİAR) heyetine, ilçenin hanımları tarafından el emeği ile yapılan organik vişne reçeli ve kompostosu hediye edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen programdan sonra Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan tarafından Çin heyetinde bulunan tüm akademisyenlere ve görevlilere İlçenin tanıtımına katkı sağlamak için vişne reçeli ve kompostosu hediye edildi.

Bu konuda açıklama yapan Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Tarım ve Orman bakanlığı tarafından organize edilen kirazın çeşitlerini ve yetiştirilen araziyi incelemeye gelen Çinli heyete vişne (ekşi kiraz) reçelimizi ve kompostomuzu hediye verdik. Tarım Bakanlığımızca yürütülen bu değerli çalışmanın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kiraz pazarımıza olumlu katkısı olur inşallah" dedi.(MB-EFE)