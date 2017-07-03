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03 Temmuz 2017 00:32

Cinayet zanlısı hakim karşısında

Kütahya’nın Simav ilçesinde önceki gün bıçaklanarak öldürülen genç işadamı Fatih Aydar’ın cinayet zanlısı A.

Cinayet zanlısı hakim karşısında

03 Temmuz 2017 00:32

K. yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı. Akşam saatlerinde Kütahya Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle Simav Adliyesine getirilen cinayet zanlısı A.K. yoğun güvenlik önlemleri arasında hakim karşısına çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre Konya-Ereğli karayolunda, yol denetimi yapan polisler tarafından yakalanan A.K. önce Kütahya Emniyet Müdürlüğüne, daha sonra Simav’a getirildi.


Bir tartışma sonucu kalbinden bıçaklanarak öldürülen Fatih Aydar (36) evli ve bir çocuk babasıydı. Simav Genç İşadamları Derneği Başkanı (SİMGİAD) olan Aydar, iş ve arkadaş çevresinde çok sevilen, yardımseverliği ile tanınmış bir işadamı olduğu biliniyor.


A.K.nin adliyedeki ifadesinin halen sürdüğü bekirtildi.(MEİ-EFE)




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