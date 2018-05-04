Çocuk Koruma Kanunu eğitimi

Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda gerçekleştirilen eğitime, Simav, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde çocuk hizmetleri alanında görev yapan, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Okul İdarecileri, Rehber Öğretmenleri, ilçe koordinasyon üyeleri, Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Kadir Ergani, Psikolog Berna Belen, DPÜ Hastanesi Çocuk Psikiyatristi Dr. Orhan Kocaman, Avukat Yasemin Gündüz, Simav Aile ve Politikalar İlçe Müdürü Bilge Sapmaz ve Protokol üyeleri katıldı.

Eğitimde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sorumlulukları ve çocuk istismarı ile ilgili konularda sunum yapıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Kadir Ergani, çocuk hizmetleri alanında, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat konusunda farkındalık oluşturarak, il ve ilçeler arasında koordinasyonu sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. (MEİ-EFE)