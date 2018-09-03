Çocukların ekranla değil, akranla büyümesi projesi

Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerinden Sosyolog Ümit Karanfil ve Sosyal Çalışmacı Aynur Ünlü tarafından Simav Gençlik Merkezi’ndeki yaz okulu öğrencilerine, ekranla değil akranla büyümenin önemi konulu eğitim verildiği belirtildi.

Simav Sosyal Hizmetler Kurucu Müdürü Bilge Sapmaz, Gençlik Merkezi ve Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ve yerel yönetimin desteği ile ekranla değil akranla büyüme projesini uyguladıklarını ifade etti. Sapmaz “ Amacımız, çocuklarımızın akranları ile birlikte yaşayabilecekleri oyun ve eğitim alanlarını oluşturarak, çocukça yaşabilecekleri ortamlarda bulunmalarını hedefliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)