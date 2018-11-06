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Çocukluk hayalini gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinesinde ülke genelinde başlatılan ’Okuma yazma seferberliği’ kursuna katılan 53 yaşındaki Gülten Okçu, çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde ülke genelinde başlatılan 'Okuma yazma seferberliği' kursuna katılan 53 yaşındaki Gülten Okçu, çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğreniyor.


Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Zafer İlkokulu Öğretmeni Mustafa Duman'ın öğreticiliği ile açılan okuma yazma kursuna katılan Gülten Okçu, elinde defter kalem ile kursa gidiyor.


Kursta okuma yazma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Okçu, "Çocukluğumda benim yaşıtlarım okula giderdi. Bende onlar gibi okula gitmeyi çok istediğim halde ailem bana ‘Kızlar okur mu? Ne yapacaksın okuyup da. Erkek çocuklar okur' diyerek kızarlardı. Her zaman benim içimde kaldı o sözler, okutmadılar beni. Bundan dolayı okumayı yazmayı çok istiyorum" dedi.


Yıllardır araçların üzerinde ve etrafında gördüğü yazıları okuyamadığını anlatan Okçu, “Bana bir kötülük etmek isteyen ve beni yanlış yönlere sevk etmek isteyenlerin tuzağına düşmemek için okumaya karar verdim. Bir harf öğrenip okuduğum zaman çok mutlu oluyorum. İnşallah yakın zamanda okuma yazmayı tamamen öğreneceğim. Sebep olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.(YD-EFE)

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