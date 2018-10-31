"Çok okuyan başarılı olur"

Müdür Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İsmail Güven 19 Mayıs Ortaokulu ve Çinigaz Sevin Akdoğan İlkokulu´nu ziyaret etti. Başyiğit, öncelikle okulda incelemelerde bulunarak, okul müdürlerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından sınıf ziyaretlerini gerçekleştirdi ve öğrencilerle sohbet etti, onlara nasihatlerde bulundu.

Sınıf ziyaretlerinde öğrencilere kitap okumanın önemini vurgulayan Başyiğit, "Düzenli kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrencilere göre daha başarılı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bizler bu hususta ilimiz sınırlarını aşarak Türkiye geneli kitap okuma yarışmaları düzenliyoruz ve kitap okumak için sizleri özendirecek çalışmaları yapıyoruz. Bu açıdan, her zaman sizlerle birlikteyiz. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Bizler sizlere bu anlamda güveniyoruz. Sizler de başarıya olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin ve kendinize güvenin" dedi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasından öğretmenler odasında bir araya gelen Başyiğit, okulları haftanın belirli günlerinde mümkün olduğu kadar ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlere de devam edeceklerini ifade etti.

Başyiğit, “Öğretmenler odası bizler için çok önemli, bizlerin fikir alışverişinde bulunduğumuz müstesna yerler. Bakanlığımızın geçtiğimiz hafta yayınladığı 2023 Vizyon Belgesi´nin eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması açısından oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Öyle ki 2023 Eğitim Vizyonu bizlere yeni bir ufuk çizdi, artık geleceğe umutla yürüyoruz. Bu açıdan tüm öğretmenlerimizin Vizyon Belgesi'ni okuyup incelemelerini istiyorum. 2023 Vizyon Belgesi´nde yer alan Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmasının da inşallah öğretmenlerimiz açısından önemli bir prestij olacağını kanaatindeyim. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.(EFE)