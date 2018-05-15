Fuara Domaniç Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, protokol üyeleri, muhtarlar ve veliler katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı toplam 10 projenin sergilendiği fuarın açılışının ardından, davetliler sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgiler aldı. Programda ayrıca, Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar öncülüğünde öğrencileri ile birlikte yaptığı Kütahya İlçe isimlerinin bulunduğu Piktogram çalışması, önceden hazırlanmış ağaç dilimleri üzerine yapılan resimler, tabaklara yapılan resim ve ağaç dallarının sanata dönüştürülmesi sergisi büyük ilgi gördü.

Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, projelerin haricinde bir yıl boyunca hazırlanan atık ürünlerden hazırlanan ve görsel sanat çalışmaların ilgi çektiğini belirtti. Şentürk, "Öğrencilerimiz çok güzel projeler hazırlamış ve güzel de sunum yaptılar. Programımızda Ana okul öğrencileri, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimizin hazırladıkları görsel sanat çalışmaları da oldukça güzel olmuş. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.(TY-EFE)