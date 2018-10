AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın tamamen dağıldığını ve bozulduğunu söylemek doğru değildir. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda fikir birliğinin devam edeceği inancındayım. Alınan kararın hem partimiz hem de MHP adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Parti olarak her zaman milletin sesine kulak verdiklerini dile getiren Başkan Çetinbaş, yerel seçimlerde Kütahya, ilçeler ve beldelerde tarih yazacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın küçük polemiklere kursan edilemeyeceğini kaydeden Çetinbaş, "Grup toplantılarında Bahçeli ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından anlaşılacağı üzere yerel seçimlerde ittifakın olmayacağı noktasında bir kanaat oluşmuş durumda. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum.Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın biz 2053, 2071'i inşa etmek için ittifak kurduk. Bunun için artık bu tür meselelerdeki görüş farklılıklarının Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine izin vermemeliyiz. Biz bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız' İfadesi Cumhur İttifakı'nın küçük polemiklere kurban edilemeyecek kadar kıymetli bir ittifak olduğunu belirtiyor.Partiler arası ittifak ihtiyaçtan doğar. İttifak, partilerin dil, söylem politikalarının benzeşmesidir; farklılıkların, renklerin kaybolması değildir.Değer verdiğimiz, önemli kazanımlardan biri olan bu ittifak bu zemini hazırlayan milletimizin bir eseridir. Bizim referansımız milletimizdir. Her zaman milletimizin sesine kulak veririz. Milletimizin razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenden yana olmayız. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, öğrenci andı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor. AK Parti ve MHP ayrı partilerdir. Farklı düşündüğümüz konularda her birimiz kendi yolumuzu takip ederiz. İki parti, ülkemizin birliğine ve bağımsızlığına yönelik tüm saldırılara karşı ittifakını sonuna kadar devam ettirecektir. AK Parti ve MHP, bu konuda hemfikirdir. Ancak bazı konularda zaman zaman ayrı düşünülmesi de doğaldır. Sonuçta iki farklı partinin farklı yaklaşımları olabilir. AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur ittifakının, tamamen dağıldığını ve bozulduğunu söylemek doğru değildir. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda fikir birliğinin devam edeceği inancındayım. Alınan kararın hem Partimiz hem de MHP adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. AK Parti Türkiye'nin her bir köşesinde aday çıkaran ve her seçimde olduğu gibi çıkardığı adaylarla iddialı olan bir partidir. Bizim, milletimize sunduğumuz hizmet ve projelerimiz ortadadır. İnşallah önümüzdeki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti olarak bir kez daha tüm ilçe ve beldelerimiz ile birlikte Kütahya'da tarih yazacağız, destan yazacağız, büyük bir zafer kazanacağız" ifadelerini kullandı. (EFE)