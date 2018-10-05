Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti

Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fırsatçıları zabıtaya ihbar edin' çağrısı üzerine Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri sıkı denetim uygulamasına geçti.

Özel ekip kuran zabıtalar marketleri mercek altına aldılar. Ekipler ürünlerini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Zabıta ekipleri il genelindeki marketlerdeki ürünleri ile birlikte etiketleri tek tek kontrol etti. Ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırdı.

Ekipler iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı gibi konularda da denetimleri yaptı.

Fiyat etiketleri, gramajlarda eksiklikler tespit edilen iş yerlerine ekipler tarafından 'İdari yaptırım cezası' uyguladı.

Kütahya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen 'bu durumlardan etkileniyormuş' gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı gerekçe olmaksızın artış yapan işletmelere yönelik; Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetlerin yerinde değerlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak denetimlerine devam etmektedir" denildi. (EFE)