Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na ödül

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara ATO Congresium´da yapıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen 2017 yılı 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında, ’Kent ekonomilerine katkı’ dalında Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi iller bazında birinciliğe layık görüldü.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.(EFE)