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'Cumhuriyet için koş'

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ’Cumhuriyet koşusu’ düzenlendi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet koşusu' düzenlendi.


Yaklaşık 600 öğrencinin yarıştığı ve alt yapı seçmelerinin de yapıldığı etkinlikte; 3. ve 4. sınıflar, 5. ve 6. sınıflar ile 9. ve 10. sınıflar kendi aralarında kıyasıya mücadele etti. Düzenlenen koşu öğrencilerin heyecanı ve kıyasıya rekabetine sahne oldu.


Etkinlik hakkında konuşan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Sporun ve sporcunun her an yanındayız. Gedizli milli sporcularımız var ve bu tarz etkinliklerle seçilerek bizleri temsil ediyorlar. Cumhuriyet Bayramımızı kutlarım” dedi.


Bu tür spor etkinlerinin önemine değinen Gediz Gençlik ve Spor İlce Müdürü Muhammed Keskin, “Bu tarz etkinlikler ile alt yapı seçmeleri yapıyor ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz. Görev alan ve destek veren tüm idareci ve öğretmenlerimize antrenörlerimize teşekkür ederim” diye konuştu. (RB-EFE)

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