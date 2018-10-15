Dağcılar, Gölcük Yaylası'nda buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası, Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne (DEDAK) ev sahipliği yaptı. Ekim ayı kamp ve doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Gölcük Yörük yaylasına gelen 56 dağcı, bozulmamış doğası, krater gölü ve anıt çam ağaçlarına hayran kaldıklarını belirttiler.

DEDAK Başkanı Baki Demir, dağcılık ve doğa sporları etkinliği için bu yıl Simav'ın Gölcük Yaylası'nı seçtiklerini ifade etti. Demir, “Gördüğümüz kadarıyla muazzam bir doğa harikası, göl ve gölü kucaklayan çevredeki orman ve bu güzel ağaçlar harika bir görüntü oluşturmuş. Biz kulüpteki arkadaşlar olarak burada olmaktan çok mutluyuz” dedi.

DEDAK Derneği eski başkanı Neşe Balkanlı, ormanın göle yansımasından çok etkilendiği belirterek, böyle bir manzarayı daha önce hiç görmediğini söyledi.

DEDAK basın sözcüsü Ali Naki Karadağ, Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 1980 yıllarının başlarında oluşumunu gerçekleştirdiğini belirtti. Karadağ, “Trekking, Hiking, yüksek dağcılık, oryantiring ve kaya tırmanışı gibi faaliyetler yapıyoruz. Kulübümüzün amaçlarından bir tanesi de, çevre bilincini oluşturmak, gençlere bunu aşılamak, toplumda çevreye yönelik bilinci geliştirerek, doğayı korumayı amaçlayan bir vizyonu var. Ben de bu vizyonun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle Ege bölgesinde bir çok yeri gezdik. Bu gezdiğimiz alanlar içerisine Simav'ı de ekledik. Gölcükte huzurla uyandık, sabah kalktığımızda dağ ortamı imrendirici, rahatlatıcı ve dinlendiriciydi. Eşimle birlikte göl etrafında yürüyüş yaparak, fotoğraf çektik” diye konuştu.

DEDAK üyesi Sibel Karadağ, dağcılık kulübü olarak bin 400 rakımlı Simav Gölcük Yaylası'na geldikleri belirterek, her yıl gelmeyi düşündüklerini ifade etti.

Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Hülya Demirel, Simav'a ilk defa geldiğini, güzel doğası ve devasa ağaçlarıyla karşılaştığını ve Gölcük'teki krater gölünün dikkat çekici bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Günün sonunda, doğa yürüyüşleri ile kamp etkinlikleri tamamlanarak çadırlar toplandı. (MEİ-EFE)