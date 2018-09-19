"Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz"

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in makamında gerçekleşen ziyarette İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ile Kütahya teşkilatı üyeleri yer aldı.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların yeni olmadığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerektiğini ve Kütahya'nın da bu güce destek için gayret içerisinde olduğunu kaydetti. Vali Nayir, “Atalarımız bize cennet vatan bırakmışlar ama üzerinde göz olmayan bir vatan bırakmamışlar. Bu topraklarda var olduğumuz müddetçe sürekli birilerinin hesaplarıyla uğraşmışız. Yine o hesaplarla yola devam ediyoruz. Dolayısıyla çok daha güçlü olmamız gereken bir coğrafyadayız. Yetişmiş insan gücü olarak, siyaseten, ekonomik ve savunma açısından, aklınıza gelebilecek her açıdan güçlü olmamız lazım. Kütahya olarak da biz bu gücün içerisinde var olmak istiyoruz. Ekonomi, sanayi, yeraltı, kültürel gücümüzle ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu güce destek vermek amacıyla buralardayız. İlin bütün dinamiklerini bir araya getirerek daha güzelini hedefleyecek çalışmalar içerisindeyiz. Bunlar içerisinde geçen sene bir UNESCO süreci yaşadık ve başarıyla tamamladık. Kütahya'nın zanaat ve halk sanatlarını Yaratıcı Şehirler Ağı'na aldırdık. Türkiye'de 4 ilimiz bu ağda. İlimizinzenginliklerini tanıtmada güzel bir araç olacak diye düşünüyoruz. İnşallah bunun da devamını yine ilin bütün dinamikleriyle birlikte sürdürme gayretimiz var. Bu zenginliklerin yalnızca bize ait zenginlikler olmadığının da farkındayız. Ülkemizin zenginliği, bütün insanlığın zenginliği diye düşünüp bunun tanıtılması ve bu zenginliklerden herkesin istifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.(EFE)