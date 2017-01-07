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07 Ocak 2017 11:02

Dar gelirli vatandaşlara kaplıca müjdesi

Dar gelirli vatandaşlara kaplıca müjdesi

07 Ocak 2017 11:02

Kütahya’nın Simav ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Turistik Eynal Kaplıcaları’nda, konaklama ücretleri bir süre önce indirimine girmişti.
Simav Belediyesi’nin Ocak 2017 olağan Meclis toplantısında alınan bir kararla, dar gelirli vatandaşların da Eynal Kaplıcaları’ndan faydalanabilmesi için konaklama ücretlerinde yüzde 20 oranında ikinci indirim kararı alındı.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Cemil Baybuk’un indirim teklifini olumlu bulduğunu, meclis kararının da bu doğrultuda olduğunu ifade etti. Özkan, “Belediye Meclisimiz tarafından alınan karara göre, kaplıcamızın tamamen dolu olduğu sömestr tatili hariç tutulmak üzere, 09 Ocak – 25 Mart tarihleri arasında ikinci defa indirim yapıyoruz. Birinci indirimde 60 TL olan bir günlük konaklama ücreti, ikinci indirimde 50 TL oldu. İndirimler sonunda en az 50 TL en fazla 80 TL olan konaklama ücretlerinden, dar gelirli vatandaşlarımızın da faydalanmasını hedefliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)



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