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01 Haziran 2018 11:03

Dede mesleğine sahip çıkıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faytonla tur yoğun ilgi görüyor.

Dede mesleğine sahip çıkıyor

01 Haziran 2018 11:03


Cumhuriyet Meydanı’nda fayton ile tur gerçekleştirilirken Fayton sahibi Ali Eroğul dedelerinden gelen mesleğini yerine getirdiğini belirtti.


Eroğul, "dedelerimden gelen meslek" dediği at yetiştiriciliği ve fayton turu için ilginin yoğun olduğunu söyledi.


Genelde genç çiftlerin ve çocukların ilgisini çektiğini söyleyen Ali Eroğul, birçok kişinin faytona binmenin yanı sıra düğün öncesi çiftlerin hatıra fotoğrafı çekilerek tur atmak istediklerini ifade etti.


Çevresinde müşterilerini faytonuyla gezintiye çıkaran Eroğul, "Elimizden geldiğince insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ramazan ayında özellikle akşamdan sonra hizmet veriyoruz. Ramazan Bayramı sonrası gündüz de turlara devam edeceğiz. Atın bakımı ve temizliğini de zamanında ve yeterince yaptığımız için herkes fayton turundan hoşnut kalıyor." dedi.




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