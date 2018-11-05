Dededen toruna sahnede müzik

Kütahya'nın Emet ilçesinde dedesiyle birlikte sahne alan yerel sanatçı Muammer Akyol, söylediği hareketli parçalarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Emet ilçesindeki Termal Otel'de hafta sonları sahne alan 25 yaşındaki Muammer Akyol, kendisiyle aynı ismi taşıyan 62 yaşındaki dedesi yerel sanatçı Muammer Akyol'la düet yapıyor. Dinleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan dede-torun düeti, büyük alkış alıyor ve beğeni topluyor.

Dede Muammer Akyol,"16 yaşında babamı ve abimi trafik kazasında kaybettim. Yıllarca hem özel bir şirkette işçi olarak çalıştım, hemde düğünlerde sahne alıp para kazandım. Çok şükür çocuklarımı büyütüp iş güç sahibi yaptım. Ama torunum Muammer Akyol ile 6 yaşından beri hep müzik üzerine ilgilendim. Ona müzik sevgisini aşıladım. İlk düğün eğlencesine 9 yaşında gitti ve saz çalıp türkü söyledi. Ben ogünden sonra bütün işlerimi torunum Muammere devrettim. Şimdi sahne aldığı otelde bazen ona eşlik ediyorum'' dedi.

Torun Muammer Akyol, ''Dedem 6 yaşında verdi sazı elime. Tutamazdım ilk başlarda. Sonra ilk sahnemi 9 yaşında bir düğünde aldım. Ogün bugündür tek işim müzik. Benim geçim kaynağım müzik. Sanatımı elimden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Şarkı söylemeyi ve saz çalmayı seviyorum. Bunda en büyük etken dedemdir. Rabbim ona uzun ömür versin'' diye konuştu.(YD-EFE)