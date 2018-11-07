Değerlendirme ekibi DPÜ'de

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından atanan Bağımsız Değerlendirme ekibi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi ve Germiyan Yerleşkeleri'ni ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, YÖKAK Bağımsız Değerlendirme ekibi ilk olarak DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ni ziyaret ettiler. Rektörlük binasında gerçekleşen buluşmada ekibi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Aydemir, Prof. Dr. Kaan Erarslan, Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Genel Sekreter Niyazi Şermet ve Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bahar Çelik, karşıladı.

Üniversite birimlerinin etkinlikleri hakkında bilgi alan ekip, Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Bedesten, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi ve göledini de ziyaret ettiler.

Üniversitenin Germiyan Yerleşkesinde gerçekleşen ziyaretin ikinci bölümünde üniversitenin Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarını ziyaret eden Bağımsız Değerlendirme Ekibi, Meslek Yüksekokulu Müdürleri Doç. Dr. Eda Taşçı, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Zafer Güven ve öğretim üyesi Mehmet Erdem'den bilgi aldılar.

Daha sonra Bağımsız Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya gelerek, 16-19 Aralık tarihlerinde yapılacak olan saha ziyaret planını üzerinde görüşlerini paylaştılar.(EFE)