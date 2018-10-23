"Değişim ve dönüşümden haberdar olmalıyız"

İlçe merkezi ve köy okullarında incelemelerde bulunan Tanrıkulu, okul yöneticilerinden bilgi aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. İlçe merkezi ve köylerdeki okulları sürekli ziyaret ettiğini mevcut durumlarını görmek ve gelişmeleri yerinde tespit etmekle birlikte, başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiğini kaydeden Tanrıkulu, ''Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız'' diye konuştu.(YD-EFE)