Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı desteği ile Ege Bölgesi illerinden Denizli, Kütahya ve Uşak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yürütülen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni" Denizli Anemon Otel’de yapıldı.

Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Pamukkale Kaymakamı Şükrü Görücü, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tanıtım ve Yayın Hizmetleri Daire Başkanı Sürur Kır, Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yılmaz Erkaya, Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammet Gümüş, Uşak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Kahraman, İşkur İl Müdürü Fatih Işık, TKDK İl Müdürü Murat Kar, STK temsilcileri, Kadın Çiftçilerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sertifika töreninin açılış konuşmasında projenin önemine dikkat çeken Denizli İl Müdürü Yılmaz Erkaya; “Bakanlığımızca 2015 yılında "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında yürütülen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programı ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin arttırılması amaçlanmaktadır” dedi.

2018 yılında yedi bölgede 29 ilde gerçekleştirilen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika" törenine ev sahibi Denizli, Kütahya ve Uşak illerinden İŞKUR - KOSGEB işbirliği ile sertifikalı 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri alarak başarılı olan 10’ar kadın çiftçi projeleri ile katıldı. Söz konusu eğitimlerden Denizli ilinde 71 kadın çiftçi, Kütahya ilinde 71 kadın çiftçi ve Uşak ilinde ise 70 kadın çiftçi eğitim alarak farklı ve özgün projeler hazırladılar. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan projeler, geniş katılımlı gerçekleştirilecek olan Proje Pazarında sergilenerek kadın çiftçilerin hazırladığı projelerin Özel Sektörler, STK’lar, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlar tarafından destek bulması amaçlanmaktadır. Türkiye genelinde Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika törenine katılarak ilk üçe giren projeler Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilecek Türkiye finalinde yarışacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen jüri tarafından değerlendirilecek olan projelerden derece giren proje sahiplerine 20 bin TL ile 40 bin TL arasında destekleme ödülü verilecek.

Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde her ilden dereceye giren katılımcılar ödüllerini Denizli Valisi Hasan Karahan ve diğer protokol üyelerinden aldılar. Proje Pazarı ödül törenine Kütahya Tavşanlı’dan katılan Kadriye Semercioğlu "Apiterapi" adlı projesiyle birinci, Kütahya Merkez’den katılan Zeynep Pınar "Doğadan Kuşburnu Marmelatı Üretimi" adlı projesiyle ikinci, Kütahya Gediz’den katılan Hesna Yılmaz "Gezenti Tavuğun Maceraları" adlı projesiyle üçüncü oldu.(EFE)