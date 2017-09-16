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16 Eylül 2017 14:11

Dernek başkanından bazı taksicilerin fiyatta çifte standart uyguladığı iddiası

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, Kütahya’nın Gediz ilçesindeki otogarda faaliyet gösteren bazı taksi durağı çalışanlarının fiyatlarda çifte standart uyguladığını ileri sürdü.

Dernek başkanından bazı taksicilerin fiyatta çifte standart uyguladığı iddiası

16 Eylül 2017 14:11

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, Kütahya’nın Gediz ilçesin otogarda faaliyet gösteren bazı taksi durağı çalışanlarının fiyatlarda çifte standart uyguladığını ileri sürdü.


Almanya’dan tatil için memleketi Gediz’e gelen Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, "Gediz’de şehir içi 7 TL iken, dışarıdan gelen vatandaşlardan 15 TL ücret talep ediliyor. Bunun en canlı örneği benim" diyerek


bazı taksicilerin fiyatta çifte standart uyguladığını iddia etti. Taşcıoğlu, “Memleketimde böyle bir olay yaşadığım için, çifte standart uygulandığı için mağdur oldum. Her ne kadar yurt dışında yaşasakta bizim memleketimiz, ana vatanımız burası. Bizi yabancı görerek böyle muamele uygulamaları bizleri çok üzdü. Böyle uygulamalar Gediz için hayırlı sonuçlar vermemektedir. Gediz adına gerçekten üzüldüm. Okulların kayıt dönemi başladı. Dışarıdan gelecek öğrenci kardeşlerimiz ve aileleri var. İnşallah onlara da aynı uygulama yapılmaz. Konuyla ilgili olarak gerekli mercilerin harekete geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.




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