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04 Mayıs 2018 11:09

Ders sunumu için ’Mesir macunu’ yaptılar

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu’da eğitim alan 5 öğrencinin fonksiyonel gıdalar dersi sunumu için Manisa’yı ziyaret edip, kendi elleriyle yaptıkları ’Mesir macunu’ sunumu büyük ilgi gördü.

Ders sunumu için ’Mesir macunu’ yaptılar

04 Mayıs 2018 11:09


2017-2018 Bahar döneminde fonksiyonel gıdalar dersini alan öğrencilerin bu yılki sunumları yöresel lezzetler üzerine kurgulanıyor. Öğrenciler kendi yörelerine ait meşhur yiyecekleri, sağlıklı ve faydalı hale dönüştürerek fonksiyonel gıda çerçevesinde sunum yapıyorlar. Bu kapsamda sunum yapan Deniz Çelik, Hande Gümüş, Büşra Karahan, Ebru Demir ve Sena Günsür’den oluşan 5 öğrenci


Manisa ile özdeşleşmiş olan Mesir Macunu ile ilgili yapılan sunumu, kültürel bir şova dönüştürdüler. Derste yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, geleneksel olarak her yıl kutlamaların yapıldığı gibi mesir macunu dağıtımını da sembolik olarak konferans salonunda gerçekleştirdiler.


5 öğrenci yaptıkları ortak açıklamada, “Yöresel gıdaları fonksiyonel gıdaya dönüştürerek sağlığa faydalı bir hale getirmek için beş yüz yıllık bir tarihi olan Manisa Mesir Macunu’nu yapmaya karar verdik. Çeşitli kaynaklardan araştırarak tarihini, bulunuşunu, nasıl yapıldığını öğrendik. Manisa’nın Saruhanlı ilçesine giderek Mesir Macunu Fabrikası’nda röportaj yaptık. Manisa Sultan Camii’nde Mesir Macununun tarihi hakkında bilgi verdik. 41 çeşit baharatı karıştırıp öğüterek Mesir Macununu yaparak sunumu tamamladık” ifadelerini kullandılar. (YD-EFE)




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