Deve turu ilgi çekiyor

Kütahya’nın Simav Ticaret ve Turizm Panayırı’nda, deve ve midilli atıyla düzenlediği turlar ilgi görüyor.

5 deve ve 2 midilli at ile Denizli’den Simav Ticaret ve Turizm Panayırı’na geldiğini söyleyen deve ve midilli at yetiştiricisi Fatma Akça, ’’Para kazanmaktan ziyade asıl amacımız çocuklar ile hayvanlar arasında güçlü bir iletişim sağlamak ve onların hayatında bir ilk olan bu durumun heyecanını yaşatmak. Tur atan deve veya midilli atlarımız, birer görevlimiz tarafından tutularak gezdiriliyor. Yorulan deve veya midilli atlarımızı dinlendirir, özellikle beslenmelerine çok önem veririz. Simav Ticaret ve Turizm Panayırına renk kattığımıza inanıyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD -EFE)