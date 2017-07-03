Bisiklet turunda beş yıl görev yaptığı Domaniç ilçesine de gelen Karadavut, burada Hayme Ana Türbesi’nde dua etti.

Gürsu Belediyesinin organizasyonuyla pedal çeviren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaretinin ardından Saltanat Kapı’dan yola çıkarak Hayme Ana Türbesi’ne kadar pedal çevirdi. 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’in kabrini bisikletle ziyaret etmek için Bursa’dan Niğde’ye pedal çevirecek olan Yasin Karadavut, ilk durağı olan Hayme Ana Türbesi’nde dua ederek yoluna devam etti.

"Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" projesi kapsamında 15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren Karadavut, “Devlet kuran sultanlardan devlet kurtaran şehide yolculuk’ sloganıyla Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin önünde bulunan Saltanat Kapı’dan devlet erkanı eşliğinde start aldık. Bursa Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız hep birlikte bu projeye katkı verdiler. Bu projemizin sahibi Gürsu Belediyemizdir. Tam anlamıyla destek sağlayan Mustafa Işık Bey’dir. Projenin amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, genç nesillere spor kanalıyla duygu ve düşünceleri aktarmak. Milletimizin milli birlik ve beraberliğini sağlamak. Halkımızdan da önemli teveccühler alıyorum. Toplam güzergahımız bin kilometreyi bulacak. Osman Gazi Ve Orhan Gazi Türbeleri, İnegöl Baba Sultan Türbesi, Domaniç’te Devlet Ana Hayme Ana’yı, Söğüt’teki Ertuğrulgazi, Bilecikte Şeyh Edebali ile Eskişehir’deki Yunus Emre Türbesi’ni, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Gazi TBMM, Aksaray’da ise şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrinde olacağız. Bir şehit nezdinde anarak yolculuğumuza devam ediyoruz, kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum“ dedi.

Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaretinden sonra yola çıkan Karadavut, İnegöl’de Baba Sultan Türbesi’ni ve Domaniç’te Hayme Ana Türbesi’ni de ziyaret etti. Karadavut, 12 günlük bisiklet turunun sonunda Aksaray’a ulaşacak ve 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Halisdemir’in mezarı başında gerçekleştirilecek anma törenine katılacak.