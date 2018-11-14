Diyabet için yürüdüler

Yürüyüşe Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş da katıldı.

Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytir Sürücüoğlu, "Diyabet, zamanın da ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı Tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır.Uluslar arası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır; bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır.2 diyabetli yetişkinden 1'ine (0/046,5) ise teşhis konulmamıştır, yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir.Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir.Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır.

Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak için Ak Parti Kütahya Kadın kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz" diye konuştu. (EFE)