"Diyabet, mutlaka tedavi edilmeli"

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 'Diyabet Günü' nedeniyle Hisarcık İlçe Hastanesi'ni ziyaret etti.

Diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla kutlanan 'Diyabet Günü' nedeniyle AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Belediye encümeni ve İl Genel Meclisi üyeleri, Hisarcık İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Reyhan Demir'i ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve beraberindekilere teşekkür eden Hastane Başhekimi Dr. Reyhan Demir, diyabet hastalığının tedavi edilmediği zaman koma, şok ölümle sonuçlanan ciddi bir hastalık olduğuna vurgu yaptı.

Gençler ve çocuklarda da görülen diyabetin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirten Demir, ”Tipik bir diyabet 40 yaş civarında görülüyor. Bunda öncelikle egzersiz ve diyet programları uyguluyoruz. Tedavi altına alınamazsak ağızdan ilaç tedavisine geçiliyor. Yine kontrol altına alınamazsa insülin tedavisi uyguluyoruz. Hastanemizin mobil ekibi bugüne özel değil, belli günlerde toplulukları ziyaret ederek eğitimler yapılmaktadır. Eğitim hemşiremiz tarafından Sağlıklı Yaşam aracımızda ayrıca hasta olduğunu bilmeyen, önemsemeyen ya da hastaneye gelemeyen imkanı yetersiz olan kişilere tansiyon ve şeker ölçümü yaparak yerinde tespit etme çalışmalarımız olmaktadır” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak için teşkilat ve belediye başkanı ile birlikte Hisarcık İlçe Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.(MA-EFE)