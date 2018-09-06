Diyanet Akademisi kuruluyor

Dr. Ali Erbaş, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde katıldığı programda, Diyanet Akademisinin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gelen Dr. Ali Erbaş burada ikincisi düzenlenen İlahiyat Akreditasyon programına katıldı. Erbaş, İlahiyat Akreditasyon Ajansı’nın Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda düzenlediği programa katılmak ve Tavşanlı Belediyesinin inşaatını tamamladığı 15 Temmuz Şehitler Külliyesini incelemek üzere Tavşanlı’ya geldi.

İlk olarak İlahiyat Akreditasyon Ajansı’nın ’kalite’ konulu eğitim programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada Diyanet Akademisinin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sadece hizmet içi eğitim ile kalmıyor, bir adım öne geçerek hizmet öncesi eğitime başlıyoruz" dedi.

"Sınavda belli puanı alanlar göreve başlayacak"

Erbaş, “Yükseköğretim kurumlarının nicelik ve nitelik ilişkisi de önemli bir husustur. Fakültelerin, sayı, akademik kadro ve öğrenci potansiyeli açısından gelişmesi olumlu bir durum olmakla beraber, daha önemlisi üretilen bilginin niteliği, yetiştirilen öğrencinin kalitesidir” diye konuştu. Erbaş, Diyanet Akademisinin faaliyete geçmesiyle hizmet öncesi eğitimin sonunda sınav yapacaklarını ve belli bir puanı alabilenlerin göreve başlayacağını kaydederek, “Belki ikinci bir şans daha verilebilir. Onda da başarısız olunursa siz başka iş arayın diyeceğiz. Hedefimiz böyle bir uygulama” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 100’ü aşkın ilahiyat ve İslami ilimler fakültesiyle önemli imkanlara sahip olduklarını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslami ilimlerin amacının, insanın Rabbi ile, toplumla ve çevreyle olumlu ilişkiler kurmasını temin etmek olduğunu ifade etti. Erbaş, hiçbir ilim dalının, sosyal gerçeklikleri ve yaşanan hayatı göz ardı edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Güler ise belediye olarak inşaatını üstlendikleri DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bahçesindeki, 15 Temmuz Külliyesinin inşaat çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Başkan Güler, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 580 bin TL ödenekle inşaatına başlanan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi’nin geri kalan 1 milyon 250 bin TL’lik kısmını belediye olarak biz üstlendik. 600 kişilik cami, 165 kişilik konferans salonu, erkek ve bayanlara ayrı ayrı olmak üzere abdest alma yerleri, tuvaletler ve sosyal alanları içeren külliyede 15 Temmuz şehitlerini temsil eden, Elif harfi ve Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin tasvir edildiği bir cami minaresi bulunuyor. Bu güzel yapının üniversitemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Belediye Başkanı Mustafa Güler’e külliye inşaatına verdiği bu destekten dolayı teşekkür plaketi ve hediye takdim etti. Güler de günün anısına Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu’ya, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya’ya ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç’e plaket ve hediye takdim etti.

Programın ana sponsorluğunu ise Tavşanlı Belediyesi ile Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası üstlendi.

İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir; Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Başkanı Mustafa Güler ile TTSO Başkanı Davut Efe’ye teşekkür etti.

Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindekiler Tavşanlı programlarının ardından Kütahya’ya geçti.