Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kütahya’ya geliyor

Dr. Ali Erbaş’ın temel atma, konferans, ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere 6-7 Eylül tarihlerinde Kütahya’da olacağını ifade etti.

Müftülükte basın toplantısı düzenleyen Hazırlar, yarın Kütahya’ya gelecek olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı Kütahya’da ağırlayacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kalabalık bir ekiple geleceğini dile getiren Hazırlar, "Bilindiği gibi, il müftülüğümüz uzun bir zamandır eski binamızda hizmet veriyordu. Depreme dayanıklı olmadığı için binayı yıkmak zorunda kaldık. İnşallah ilimizin potansiyeline uygun milletimize en uygun ortamda din hizmeti sunma noktasında güzel bir hizmet binamızı tesis etmiş olacağız. Temel atma törenine bütün halkımızı davet ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımız sadece bu temel atma töreni olmayacak. Aynı zamanda yapımı tamamlanan ve ilimize de bir değer katan Eğitim Merkezimizin de açılışını gerçekleştirecekler. Bununla beraber değerli başkanımız ilimizde görev yapan Kur’an Kursu öğreticileri ve din görevlileriyle bir araya gelecekler, onlara hitap edecekler. İlimizde Aile Dini Rehberlik Büromuz var Germiyan Sokakta. Çocuk, genç, kadına yönelik din hizmetleri deruhte ettiğimiz son derece önemli bir mekan. Hamdolsun burada düzenli olarak kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik programlar icra edeceğiz. Ben bu büronun tahsisi noktasında bize emeği geçen sayın valimize teşekkür ediyorum. İnşallah onun kurdelesini kesmiş olacağız. Yine yatılı bir kuran kursumuz var, Hesna Köksal Hayma Hatun Kur’an Kursu. Sporkent mevkisinde açılışını gerçekleştireceğimiz bir yatılı kuran kursu. Tabi bununla beraber valimizi, belediyemizi ve müftülüğümüzü de ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma günü de Kütahya’da olacağını dile getiren Müftü Hüseyin Hazırlar, “En önemlisi cuma günü sayın başkanımız Ulu Camide halkımızla buluşacak ve hutbe okuyacak. Ben buradan bütün vatandaşlarımızı sayın başkanımızın hutbesini dinmeye çağırıyorum. Bununla beraber sayın başkanımız burada Türkiye Diyanet Vakfının hizmete açmış olduğu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz var. Oranın da açılışını yapacağız. Sayın başkanımız aynı zamanda burada il sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de bir araya gelecek. Yoğun bir program olacak. Dumlupınar Üniversitemizin İlahiyat Fakültesinin açılışını gerçekleştirecekler. Sayın başkanımız ilahiyat akreditasyon ajansının ikinci toplantısına katılacak. Açılış konferansını gerçekleştirecek, toplantıya 20 farklı üniversiteden akademisyen katılacak” ifadelerini kullandı. (EFE)