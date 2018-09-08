Dr. Ali Erbaş, Ailenin toplum olarak ayakta kalmamızın çimentosunu teşkil eden önemli kurum olduğunu ifade etti.

Başkan Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülüklerimiz bünyesinde yapmış olduğumuz en hayırlı hizmet noktalarından birisinin daha açılışını gerçekleştirmiş olmanın huzurunu, mutluluğunu ve bahtiyarlığına yaşıyoruz” dedi.

Diyanet olarak en çok değer verdikleri müesseselerden birinin de aile olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Aile, toplum olarak ayakta kalmamızın çimentosunu teşkil eden önemli bir kurumdur. 81 il, 394 ilçede Aile ve Dini Rehberlik Büroları açtık. Vaizlerimiz, Kur’an kurusu öğretmenlerimiz bürolarda hizmet ediyorlar. Ailelere rehberlik yapıyorlar” diye konuştu.

Erbaş, Aile ve Dini Rehberlik Büroları’nda görev yapan personelleri, rehberlik ve danışmanlık yapma noktasında çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra görevlendirdiklerini söyledi. Başkan Erbaş, açılışın ardından büroda incelemelerde bulundu.

TDV KÜTAHYA YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na geçerek, yurdun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 21 ilde yurtları ile üniversite öğrencilerine sıcak bir yuva ortamında hizmet verdiğini söyledi. Her ile bir yurt yapmayı hedeflediklerini ifade eden Erbaş, “Her ilimizde üniversitelerin sayısı gittikçe artıyor. Bugün itibariyle iki yüzün üzerinde üniversitemiz oldu. Üniversiteler şehrimizin ilim merkezleridir. Ne kadar çok doğru bilgiye ulaşırsak milletimiz o kadar çok yücelecektir. Özellikle din eğitimi konusunda yapmış olduğumuz çalışmaları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü biz sahih dini bilgi ile milletimizi buluşturduğumuz zaman bazı yapıların, bazı örgütlerin, kötü niyetli bazı şahısların dini istismar ederek kendi menfaati doğrultusunda kullanmaya çalışanlara fırsat vermemiş olacağız. Bu noktada milletimizden Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak destek bekliyoruz ve görmüş olduğumuz destekle bizi gerçekten mutlu ve memnun ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, milletin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına olan güvenlerinden dolayı teşekkür ederek, “Rabbimden milletimizin bize duymuş olduğu bu güveni daha çok hizmete dönüştürme noktasında bizlere yardımcı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış törenlerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile eşi Seher Erbaş, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun eşi Aysel Saraçoğlu, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile çok sayıda din görevlisi ve vatandaşlar katıldı.(EFE)