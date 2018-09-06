Dr. Ali Erbaş, din istismarının bugün sosyal boyutları aşarak bir güvenlik meselesi haline geldiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilgi üretmeyenlerin, üretilen bilginin takipçisi hatta mahkumu olmaya mecbur kalacağını dile getirdi. Dinin kesinlikle ticari beklentilerin, çıkar tutkusunun, popülist kaygıların aracı ve payandası haline getirilmemesi gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Din adına hakikatlerle bağdaşmayan söz ve davranışlardan en fazla yine Müslümanlar ve bilhassa genç nesiller olumsuz etkilenmektedir. Referansını dinden aldığını iddia ederek toplumda bozgunculuk yapan FETÖ, DEAŞ ve yurt dışındaki terör örgütlerinin, Müslümanlara, birlik beraberliğimize ve geleceğimize verdiği zarar ortadadır. Doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyacın istismara açık olduğunu bugün daha yakından görüyoruz. Yine açıkça ifade etmek gerekir ki bugün milletimizin ve bütün Müslümanların dini hayatına, insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik etmek sorumluluğu ilahiyat, İslami ilimler fakültelerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığının üzerindedir" şeklinde konuştu.

Bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayeti kerime ve hadisi şeriflerin olduğunu belirten Erbaş, "İslam dünyası, bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler, dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgiyi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda, maalesef, zamanın gerisinde kalmanın bedelini ödemektedir. Bu mesafeyi telafi etmek zorundayız. Bugün Batı merkezli bilginin, insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz. Ancak söz konusu anlayışın, insan, evren, Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradoksların bütün insanlığı derin bir çıkmaza doğru sürüklediğini de hepimiz görüyoruz. Batı’nın teklif, hatta dikte ettiği düşünce ve davranış biçimi, insanlığın özlediği huzuru ve güveni tesis edemediği gibi, bilakis huzur ve geleceğe dair umudun daha da zayıflamasına sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.

Erbaş, İslam coğrafyasında yaşanan sorunların, acıların, küresel müdahalelerle, uluslararası faktörlerin sömürgeci politikalarıyla ilgili boyutunun varlığının inkar edilemeyeceğini anlatan Erbaş, "Bu durum, sorunlarımızı tamamen harici unsurlara indirgeyerek, sorumluluklarımızı ve hatalarımızı görmezden gelmeye mazeret olamaz. Kabul edelim ki bizim ümmet olarak maalesef çok ciddi hatalarımız, zaaflarımız ve ihmallerimiz var. Din istismarı bugün sosyal boyutları aşarak bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, gerçeklere dayanmayan söylemler, hikayeler, rüyalar üzerinden din anlatılarak vatandaşlarımızın samimi duyguları istismar edilmekte ve sömürülmektedir" diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.