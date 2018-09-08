Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi’ni ziyaret etti

Dr. Ali Erbaş, Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana (Devlet Ana) Türbesi’ni ziyaret etti.

Dr. Ali Erbaş, Kütahya ziyareti kapsamında Domaniç ilçesinin Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana Türbesi’ni de ziyaret ederek dua etti. Ziyaretinde Erbaş’a Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve Domaniç İlçe Müftüsü Kemal Akpınar da eşlik etti. Kendisine eşlik eden müftülerden bilgi alan ve türbe içinde dua eden Prof. Dr. Ali Erbaş, Hayme Ana Müzesi’ni de gezdi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Erbaş’ın Hayme Ana Türbesi’ni ilk ziyaret eden Diyanet İşler Başkanı olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, türbe önünde yaptığı açıklamada, “Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana’nın türbesini ziyaret etmek bizim için çok önemli. Geldik Fatihalar okuduk. Onun nasihatlerini esasında çocuklarımıza öğretmemiz ve onun nasihatlerine göre gençlerimizi, evlatlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Bu devlet, 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti ile cihan devleti olmuş ve uzak beldelere adaleti götürmek, zulme engel olmak, mazlumun yanında olmak amaçlı çalışmış. İnşallah bizler de Hayme Anaların, Ertuğrul Beylerin, Osman Gazilerin torunları olarak onlara layık olmaya çalışırız. Çocuklarımızı o ruhla yetiştirmeye çalışırız. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hayme Ana Türbesi’ni gün yüzüne çıkaran, yapan Sultan 2. Abdülhamit Han’a da buradan rahmet gönderiyoruz. O günden bu güne Hayme Ana Türbesi’ne emek veren, destek veren, buraya kadar gelip ruhuna Fatiha gönderen tüm insanlarımızdan Rabbim razı olsun" dedi.