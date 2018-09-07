Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında Kütahya’da iş adamları ve STK Temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye’de 10 senede 15 bin cami, senede bin 500 cami inşa edildiğini ifade etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yaptı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu yurt içi ve yurt dışında inşası devam eden camilerle ilgili sunum eşliğinde katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda Türkiye’de 10 senede 15 bin cami, senede bin 500 cami inşa edildiğini belirten Dr. Ali Erbaş, “Özellikle üniversitelerde yükselen camileri gördükçe ne kadar çok hamt etsek azdır diyoruz. Artık rektörlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret ediyor, ön ayak oluyorlar. El birliğiyle, millet olarak yurt içi ve yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlığın öncülüğünde daha güzel işler yapacağız. Veren el oldukça milletimizin dünya çapındaki değeri çok daha fazla artacak. Veren el olmak bize Kur’an ve sünnetin en önemli emirlerinden biridir. Kur’an kurslarımız pek çok yerde yükseliyor. İllerimizin, ilçelerimizin manevi hayatının dinamik olmasının arka planında Kur’an eğitimi yatıyor. Her ilde, her ilçemizde hafızlık yaptırabildiğimiz Kur’an kursu olursa faydasını görüyoruz. İllerle valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız önderliğinde daha güzel işler yapacağız” dedi.

“145 ülkede kurban dağıttık”

Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde 430 bin 8 hisse kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına vurgu yapan Başkan Erbaş, “430 bin 8 kurbanı milyonlarca insanın sofrasına ulaştırmaya çalıştık. İyi bir seferberlik gerçekleştirdik. 145 ülkede kurbanları dağıtmak nasip oldu. Önümüzdeki yıl inşallah daha fazla aileye ulaşma noktasında gayretlerimizi iki katına çıkarmalıyız. Medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Sizlerin de birçok hayır faaliyeti yaptığını biliyor, iftihar ediyoruz. Bizim milletimizin yaratılışında var. Bereket de buradan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

“Mağdur ve mazlumların yanındayız”

Türkiye’nin tarih boyunca mazlumun yanında yer aldığına dikkat çeken Dr. Ali Erbaş, “Bizim milletimiz daha çok şereflenecek. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Biz hep mazlumun, mağdurun yanında yer almış, onların duasıyla ayakta kalmışız. Bugün de onların duasıyla ayakta kalacağız. Suriye’de büyük bir zulüm var mazlumların yanındayız devlet olarak. Bu yıl sadece Ramazan’da Zeytin Dalı ve Afrin bölgesinde Diyanet Vakfı her gün 100 bin ekmek üretti, her gün 15 bin sofra kurdu. Mazlum ve mağdur insanların yanında yer aldı. 84 ülkede Türkiye Diyanet Vakfı iftar sofraları kurdur. Yurt içinde de müftülüklerimiz kanalıyla hep veren el olmaya çalıştık. Bugün Anadolu fitnecilerin gözüne çok büyük görünüyor. Yeniden parçalama düşüncesinde hareket ediyorlar. Anadolu düşerse, Anadolu’dan çıkmış olan diğer ülkeler de zaten düşer. Dünyada tek bir İslam ülkesi kalmaz. Bunun için çok çalışmamız lazım" diye konuştu.

Tanışma ve istişare toplantısı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Gülümser Hatun Termal Otelde düzenlenen tanışma ve istişare toplantısına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş adamları katıldı.