Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban:

Kocaçoban, diyanet mensuplarının sorunlarına çözüm bulunması yönünde ve memleketin huzur ve bekası için çalıştıklarını dile getirerek, "Gelişen ve değişen dünya konjonktüründe din gönüllü arkadaşlarımızla İslam dininin evrenselliğini iyi okuyacak ve çağa İslam mührünü vuracağız inşallah. Bölüşürsek çok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Biz bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele ve sorun olmayacaktır. Sendikacılık ekip işidir. Eğer ekip sağlam olursa neticesi de iyi olur. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz kongrelerde hemen her dönem değişiklik yaparak geldik. Milletimiz ve memleketimizin bekası için biz din görevlilerine ne görev düşüyorsa fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum" diye konuştu. (EFE)