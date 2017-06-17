Doğa dostlarına ödülleri olta balıkçılarından

Kız Teknik Uygulama atölyesinde düzenlenen iftar programında Tavşanlı Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği Kurucu Başkan Mustafa Özyurt ve dernek üyeleri bir araya geldi.

TASOB Tavşanlı Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği kurucu başkanı Mustafa Özyurt yaptığı açılış konuşmasında dernek faaliyetlerini anlattı.

Program sine vizyon gösterimi ile Amatör sportif olta balıkçılarının faaliyetleri tanıtılırken, gecede doğa ve çevre duyarlılığı ile ilgili haberler yapan basın mensubu Tuna İşleyen ve Nihat Mermer’e Dernek başkanı İbrahim Gürsoy tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca gecede bir belge de Türkiye 18 yaş altı gençler kategorisinde birincilik ödülü alan Yiğit Efe Akkaş’a da onur ödülü takdim edildi.

İftar programı Amatör olta balıkçılarının hep birlikte çekildiği hatıra fotoğrafları ile sona erdi. (Tİ - EFE)