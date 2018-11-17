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Doğada antreman

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosikletli grup, doğa ile iç içe olmak ve doğa ile baş başa vakit geçirerek antrenman yapmak için Yaylacık ormanları turu gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletli grup, doğa ile iç içe olmak ve doğa ile baş başa vakit geçirerek antrenman yapmak için Yaylacık ormanları turu gerçekleştirdi.


Tavşanlı ve Kütahya'nın diğer ilçelerinden yaklaşık 40 kişilik bir grup motosiklet tutkunu Yaylacık ormanlarında gezi düzenleyerek antrenman yaptı.


Motosiklet tutkunlarından İsmail Toker gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında şunları söyledi: "Dağlarda antrenman yapmaya çalışıyoruz. Adrenalin yaşamak enerji elde etmek için, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve doğa ile baş başa kalmak için bu sporu tercih ediyoruz. Ayrıca farklı ilçelerden gelen arkadaşlar ile de bir araya gelerek güzel vakit geçiriyoruz."


Sabah kahvaltısı sonrası motosikletli grup Yaylacık, Tunçbilek ve Ayvalı güzergahı ile turlarını tamamladı. (Tİ -EFE)

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