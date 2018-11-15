Dolandırılmaktan son anda polis kurtardı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, telefon ile aranarak kendisini savcı olarak tanıtan şahısların isteği sonucu bankadan kredi çekip şüphelilere havale yapmak isteyen yaşlı adam, yakınlarının polise haber vermesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Gediz'e bağlı Yunuslar köyünde oturan H.İbrahim Eroğlu'nu (68) arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini savcı olarak tanıtarak hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğünü söyledi. Eroğlu'nu korkutan dolandırıcılar istenen hesaba 11 bin 900 lira para yatırmasını istedi. Köyden gelerek bankadan istenilen miktarda parayı çeken Eroğlu, bir yakınına durumu anlattı. Yakınlarının polise bildirmesiyle harekete geçen ekipler, Halil İbrahim Eroğlu'nu telefonla dolandırıcılarla konuşurken Gediz Adliyesi yakınlarında buldu. Polislerin kendilerini tanıtmasına rağmen savcı ile görüşmek istediğini belirten yaşlı adamı ikna eden polis ekipleri, dolandırıcıların oyunu olduğunu anlatarak yaşlı adamı parayı yatırmaktan vazgeçirdiler.

Olayın ardından konuşan H.İbrahim Eroğlu; “ Polis ekiplerine teşekkür ederim. Vatandaşların da bu durumlarda uyanık olup hemen telefonu kapatıp en yakın polis merkezine müracaat etmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

Gediz Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.(RB-EFE)