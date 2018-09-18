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Domaniç Güney Deresi Mesire Alanı ‘TASOB' tarafından temizlendi

Tavşanlı Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği (TASOB) tarafından Domaniç Güney Köyü Mesire Alanı’nda çöp toplama etkinliği düzenledi.

Tavşanlı Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği (TASOB) tarafından Domaniç Güney Köyü Mesire Alanı'nda çöp toplama etkinliği düzenledi.


Etkinliğe, Tavşanlı Amatör Sportif olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri ve aileleri katıldı.


Tavşanlı Amatör Sportif olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Özyurt, yaptığı açıklamasında, “Dernek üyelerimiz, yöneticilerimiz ve aileleri ile beraber elimizden geldiğince Mesire alanının çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Güney Köyü gerek Tavşanlı, gerek Domaniç, gerekse diğer il ve ilçelerin en gözde, en güzel mesire alanlarından birisidir. Maalesef birçok yerde olduğu gibi burada da çevre kirliliği ile karşı karşıyayız. Umarım zamanla buraları kirletmeyecek, tertemiz tutacak düzeye ulaşırız. Sadece buradaki çöpler değil 24 Temmuzda burada çok ciddi bir balık ölümleri gerçekleşti. Deremizde maalesef çok temiz akmıyor. Birçok sanayi kuruluşu ve evsel atıklar dereye karışıyor. Çevrede çöpleri topladık. İnşallah derenin de bir gün tertemiz aktığını görürüz” dedi.


Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, TASOB Derneği'ne teşekkür ederek ikramlarda bulundu. (TY-EFE)

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