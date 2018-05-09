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09 Mayıs 2018 15:18

Domaniç Hayme Ana MYO’da mezuniyet sevinci

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) 95 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Domaniç Hayme Ana MYO’da mezuniyet sevinci

09 Mayıs 2018 15:18


Mezuniyet törenine Domaniç Kaymakamı Tufan B. Gilan, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri akademisyenler ile öğrenci aileleri ve yakınları katıldı.


Mezun öğrenciler adına konuşan Kemal Çenteli, mezuniyet mutluluğunu ve ayrılığını yaşadıklarını belirterek, güzel anılarla mezun olduklarını, başta aileleri olmak üzere eğitimlerinde emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.


Törende öğrencilere ve ailelerine hitaben bir konuşma yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü A.Bülent Gül, "Öğrencilerimizin bu sevincini, mutluluğunu en çok yaşayacak sizlersiniz. Bu sevinci doyasıya yaşayınız. Sizleri bu mutlu güne kadar yaptığınız fedakarlıklarınız için tebrik ediyor, bizlere emanet olarak teslim ettiğiniz ciğerpare evlatlarınızı, en iyi şekilde yetiştirmeye çalışarak, sizlerin emanetinize layık olduğumuza inanarak teslim ediyoruz" dedi.


Mezun öğrencilere mezuniyet belgeleri Kaymakam Tufan B. Gilan, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Okul Müdürü A.Bülent Gül, Okul Müdür Yardımcısı İlker Vural, bölüm başkanları ve öğretim elemanları tarafından takdim edildi.


Törende, ayrıca Meslek Yüksekokulu’na katkıda bulunan bazı kurum ve kuruluş temsilcilerine, okul topluluklarına da katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.


Mezuniyet konuşmaları sonrası öğrenciler hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu zirveye taşıdırlar.


Mezun öğrenciler, günün hatırasını albümlerinde yaşatmak için aileleri, öğretim elemanları ve arkadaşlarıyla anı fotoğrafı çektirdiler.


Mezuniyet coşkusu, müzik ve eğlenceyle devam etti.(TY-EFE)




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